МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг снижается в стоимости после решения американского биржевого регулятора SEC отклонить запуск девяти биржевых фондов, привязанных к биткоин-фьючерсам, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.30 мск биткоин дешевел на 3,62% — до 6,46 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 3,81% — до 6,43 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также демонстрировали негативную динамику: Ethereum дешевел на 4,56% — до 274,35 доллара, Ripple — на 4,85%, до 0,325 доллара, Bitcoin Cash — на 5,07%, до 524,59 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 208 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду отклонила заявку на открытие ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF — ориентированных на биткоин биржевых инвестиционных фондов. Кроме этого, комиссия также отклонила заявки на запуск биткоин-ETF, поданных компаниями Direxion и GraniteShares.

По мнению регулятора, биржа NYSE Arca, которая совместно с ProShares должна была участвовать в запуске фондов, "не смогла продемонстрировать, что ее предложение отвечает требованиям "Закона о биржах", в частности относительно требований по предотвращению манипуляций на рынке".