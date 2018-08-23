МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:45
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Линдси Боултона
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|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|53,3
|53,4
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
|54,9
|55,1
|10:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|56,9
|56,6
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|54,1
|54,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|55,1
|55,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|54,3
|54,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|54,2
|54,4
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|212 тыс
|215 тыс
|предв.
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
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|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|55,3
|55
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit
|55,7
|56,3
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
|56
|55,9
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июль)
|-5,3%
|2,2%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июль)
|631 тыс
|651 тыс
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.08)
|457,6 млрд долл (на 10.08)
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|МХП /Мироновский хлебопродукт/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
|762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017
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|RUB
|Россети — СД (выборы председателя СД ПАО, вопрос об участии ПАО МРСК Северного Кавказа)
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|RUB
|Мосэнерго — СД (о согласии на сделки с заинтересованностью и на сделки, связанные с отчуждением имущества)
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