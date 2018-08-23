МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:45 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Линдси Боултона

 

 

 

 
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 53,3 53,4
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август) 54,9 55,1
10:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 56,9 56,6
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 54,1 54,4
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 55,1 55,1
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 54,3 54,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 54,2 54,4
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 212 тыс 215 тыс
предв. USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)

 

 

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 55,3 55
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit 55,7 56,3
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август) 56 55,9
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июль) -5,3% 2,2%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июль) 631 тыс 651 тыс

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.08) 457,6 млрд долл (на 10.08)

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB МХП /Мироновский хлебопродукт/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018) 762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Россети — СД (выборы председателя СД ПАО, вопрос об участии ПАО МРСК Северного Кавказа)

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — СД (о согласии на сделки с заинтересованностью и на сделки, связанные с отчуждением имущества)

 

 

 

 