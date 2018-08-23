Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.08) 457,6 млрд долл (на 10.08)

RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента

RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

RUB МХП /Мироновский хлебопродукт/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

RUB ВСМПО-АВИСМА — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018) 762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017

RUB Россети — СД (выборы председателя СД ПАО, вопрос об участии ПАО МРСК Северного Кавказа)