МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга в минусе на 0,37% — до 2288,59 пункта, индекс РТС — на 1,14%, до 1053,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
В начале торгов индекс Мосбиржи снижался почти на 0,7%.
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга в минусе на 0,37% — до 2288,59 пункта, индекс РТС — на 1,14%, до 1053,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
В начале торгов индекс Мосбиржи снижался почти на 0,7%.
https://1prime.ru/Financial_market/20180823/829154169.html