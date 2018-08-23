МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга в минусе на 0,37% — до 2288,59 пункта, индекс РТС — на 1,14%, до 1053,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В начале торгов индекс Мосбиржи снижался почти на 0,7%.