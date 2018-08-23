МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг замедлил темпы падения по долларовому индексу РТС после новостей о решении Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября, индекс Мосбиржи продолжает умеренно снижаться.

Индекс Мосбиржи к 14.25 мск сокращался на 0,64%, до 2282,41 пункта, индекс РТС снижался на 0,51%, до 1059,95 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 21 копейку, до 67,82 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 78,57 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,19%, до 74,64 доллара за баррель.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Индекс РТС кратковременно падал более чем на 2% на фоне дневного ослабления рубля.

После того, как рубль перешел к росту против доллара и евро на фоне новостей о решении Банка России приостановить покупки валюты для Минфина, снижение индекса РТС замедлилось до 0,5%.

Банк России сообщил в четверг, что не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года.

Индекс Мосбиржи после кратковременного роста в начале торгов перешел в "красную зону" и продолжает колебаться у уровня 2280 пунктов.

В настоящий момент наблюдается негативная динамика по обоим российским индексам, что обусловлено, в том числе, незначительным ухудшением внешнего фона, отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс". Роль санкций здесь оценивается как незначительная, поскольку введение санкций было заложено в ожидания и учтено в котировках, добавляет она.

"На текущий момент потери несут, в основном, развивающиеся рынки акций, а также валюты развивающихся рынков. Поводом могли стать опубликованные протоколы ФРС США, которые подтвердили намерение регулятора повысить ставки в сентябре, то есть придерживаться курса ускоренной нормализации денежно-кредитной политики. Ужесточение политики ФРС США способствует вымыванию капитала с развивающихся рынков, его перетоку на американский рынок", — комментирует положение она.

Публикация протоколов ФРС США укрепила уверенность инвесторов в дальнейшем повышении ставки на ближайшем заседании, сейчас фьючерс на ставку показывает 93,6% вероятность роста ставки до уровня 2-2,25% в сентябре (сейчас 1,75-2%), говорила ранее Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции "Фосагро" поднимаются на 1,48%, несмотря на неоднозначные данные отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. Накануне совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 45 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 2%, отмечает Анастасия Попова из "БКС Брокер".

Акции ЧТПЗ растут на 8,91% на фоне публикации позитивных данных по МСФО за первое полугодие.

Так, чистая прибыль группы "Челябинский трубопрокатный завод" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 5,621 миллиарда рублей.

Также в лидерах роста – акции "Мосэнерго" (0,8%), "Камаза" (0,81%), ОВК (0,65%), префы "Татнефти" (0,48%), акции "Русснефти" (0,16%).

…И СНИЖЕНИЯ

В начале торгов бумаги Сбербанка демонстрировали небольшой рост на публикации отчетности по МСФО за первое полугодие. Привилегированные акции банка поднимались на 0,5%, до 162,87 рубля, его обыкновенные акции – на 0,7%, до 189,06 рубля.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 427,4 миллиарда рублей. Таким образом, показатель чистой прибыли банка оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков.

Однако после этого бумаги перешли к снижению. К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 1,69%, до 159,38 рубля, его обыкновенные акции – на 2,33%, до 183,36 рубля.

Отчетность по МСФО, которую сегодня опубликовал банк — это не ключевой фактор, считает Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Главное – предстоящие санкции США, добавляет он.

"Государство пыталось вырастить из банка игрока мирового уровня, а теперь эта стратегия абсолютна неактуальна. "Дочкам" банка на Западе спокойно работать не дадут, кроме того, в случае принятия санкций Сбербанк не сможет проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США. Пока не будет полной ясности по санкциям, инвесторы будут обходить эти акции стороной. С технической точки зрения, можно будет поверить, что ситуация с обыкновенными акциями Сбербанка выправляется, когда котировки закрепятся выше июньского минимума 200", — считает аналитик.

Российский финансовый рынок, в том числе рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), оказался под давлением распродаж после появления в начале августа новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на суверенные облигации РФ. В частности, группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Также снижаются акции ВТБ – на 1,58% и банка "Санкт-Петербург" – на 2,03%.

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки En+ (-1,47%), акции "Русала" (-2,9%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 2,05%, обыкновенные акции – на 0,92%), акции ТМК (-0,91%), "Северстали" (-0,77%), "Аэрофлота" (-1,84%), "Энел Россия" (-1,56%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в четверг может закрыться вблизи 2280 пунктов, индекс РТС – около 1050 пунктов.

Актуальный коридор движения для индекса Мосбиржи на четверг составляет 2280-2300 пунктов, для индекса РТС – 1045-1055 пунктов, считает Ткачук из "Альпри".

Антон Старцев из инвестгруппы "Олма" полагает, что индекс РТС может удержаться выше уровня 1050 пунктов.