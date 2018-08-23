МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Банк России в четверг своим решением приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила переломил тренд на ослабление рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск четверга снижался на 23 копейки, до 67,8 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 78,43 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

ЦБ РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа до конца сентября в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года.

Минфин в свою очередь сообщил, что решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила.

ПОПЫТКА СТАБИЛИЗАЦИИ

Эксперты в целом позитивно оценивают решение ЦБ приостановить покупку валюты, которое уже продемонстрировало способность стабилизировать волатильный валютный рынок и улучшить его общий фон.

Сразу после сообщения регулятора рубль перешел к укреплению к доллару и евро. До решения ЦБ рубль торговался около минимума почти за 2,5 года против доллара — 69 рублей за доллар. После публикации рубль отыграл потери с начала дня и продолжил рост.

Банк России на фоне ощутимого ослабления рубля из-за обострившихся санкционных рисков купил 8 августа для Минфина в рамках бюджетного правила валюты вдвое меньше плана, а с 9 августа в течение шести рабочих дней покупки совсем не осуществлял. Покупки были возобновлены лишь 17 августа, с увеличением объема до 17,5 миллиарда рублей, а затем — еще до 20,1 миллиарда рублей в день.

Участники рынка очень нервозно воспринимали возобновление покупок валюты после паузы, вызванной волатильностью рынка, говорят эксперты. По словам Евгения Кошелева из Росбанка, ЦБ РФ своим решением приостановить покупку валюты дал четкий сигнал участникам рынка, что он не хочет раскачивать лодку, и теперь, как минимум до конца сентября уже не будет ситуационных решений по покупке валюты. Одновременно у регулятора есть условия в виде неопределенности относительно новых санкций США, которые могут вынудить ЦБ РФ отстраниться от покупок валюты на более длительный период.

Вместе с тем, руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-Инвестиции" Валентин Журба видит непоследовательность в действиях регулятора.

"Центробанк объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября, что может на некоторое время стабилизировать рынок, хотя откровенная непоследовательность действий очень смущает: сначала большой объём покупки долларов, потом объявление об этом в начале торговой сессии, а затем внезапный публичный отказ от закупки на несколько дней на самом пике", — сказал он.

По его словам, подобные "игры" с новостной лентой, как правило, не идут рынку на пользу. "Скорее всего, после отказа от закупки валюты ЦБ просто не будет вмешиваться в рыночный процесс, что от него ожидалось в первую очередь. Показная уверенность в силе рубля не принесла свои плоды, и в таких условиях дополнительные действия, напротив, могут стать сигналом неуверенности в стабильности российской валюты", — считает он.

"Очень много было негативных комментариев утром по поводу покупки валюты ЦБ в пользу Минфина. В принципе сама по себе идея покупки резервов Минфином неплоха, потому что в перспективе она будет способствовать стабилизации рубля. Но покупка валюты в условиях, когда у нас такие плохие отношения с Соединенными Штатами и когда, в принципе, все больше идут разговоры, чтобы переходить на торговлю в альтернативных валютах, она, с моей точки зрения, не вполне логична. Получается, что мы изымаем из рынка валюту и этим самым дестабилизируем рубль, чтобы в последствии эту валюту использовать, чтобы снова стабилизировать рубль (текущие котировки – ред.)", — считает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

"Если мы серьезно переходим на торговлю альтернативными валютами, а я считаю, что в этой ситуации это идея, заслуживающая самого пристального внимания, то покупка валюты для каких-то иных целей помимо стабилизации рубля, на мой взгляд, выглядит нелогично. В этом контексте прерывание программы по покупке валюты для Минфина выглядит логично", — продолжил он.

ПРОГНОЗЫ

Решение ЦБ позитивно для рынка, к тому же существенную поддержку рублю оказывают комфортные нефтяные котировки и приближающийся пик налоговых платежей, говорит генеральный директор НПФ "Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Но в значительной степени на курс рубля по-прежнему будут влиять настроения иностранных инвесторов и их отношение как в целом к сектору Emerging Market (развивающиеся рынки — ред.), так и в частности реализация текущих санкций в отношении России и обсуждение новых", — сказал он.

По мнению Кошелева, если в ближайшие пару дней не поступят каких-то негативных новостей, связанных с санкциями, острых новостей с развивающихся рынков, российская валюта может скорректироваться от текущих значений еще в пределах рубля. В дальнейшем все внимание будет обращено на то, как выстроен баланс рисков с учетом ожидаемых событий сентября, связанных с санкциями.