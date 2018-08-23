МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доллар в четверг вечером дорожает по отношению к евро и иене, поскольку участники рынка положительно восприняли протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1573 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,22 иены за доллар со 110,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 94,49 пункта.

Как показал протокол последнего, августовского заседания ФРС, регулятор по-прежнему намерен продолжить ужесточение монетарной политики. Федрезерв по итогам последнего заседания ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне в 1,75-2% годовых. В 2018 году он поднял ставку два раза — в марте и июне.

По мнению аналитика BNY Mellon Нейла Меллора (Neil Mellor), которое приводит агентство Рейтер, публикация протокола ФРС стала основным поддерживающим фактором для американской валюты. "Я думаю, что трейдеры ждали этого момента, чтобы вернуться к доллару", — сказал эксперт.

Теперь инвесторы будут следить за саммитом в американском городе Джексон-Хоул, который проходит 23-25 августа. На нем выступят главы крупнейших мировых центробанков. В частности, в пятницу ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.