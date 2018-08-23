МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается, укрепление доллара после публикации протокола Федрезерва оказывает давление на котировки металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 7,3 доллара, или 0,61%, до 1196 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,29% — до 14,56 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 95,43 пункта. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что негативно сказывается на цене металла.

Как показал протокол последнего, августовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, регулятор по-прежнему намерен продолжить ужесточение монетарной политики. Федрезерв по итогам последнего заседания ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне в 1,75-2% годовых. В 2018 году он поднял ставку два раза — в марте и июне. Повышение ставки традиционно поддерживает курс доллара, поэтому золото чувствительно к изменению ставки ФРС.

Поддерживают доллар и последние новости в торговых отношениях США и КНР. В четверг, 23 августа, обе страны объявили об очередном повышении ввозных пошлин на отдельные группы товаров до 25%. Пекин, кроме того, пообещал начать разбирательство в ВТО в связи с введением этих пошлин. Доллар в этом случае выступает в роли более безопасного актива, поэтому спрос на него повышается.