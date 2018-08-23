МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером опускаются, инвесторы настроены осторожно после введения США и КНР новых взаимных импортных пошлин, несмотря на недавнюю статистику из США о резком снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 74,69 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,28%, до 67,67 доллара за баррель.

Инвесторы опасаются, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем может негативно сказаться на мировом спросе на нефть. В четверг США ввели "второй транш" повышенных импортных пошлин для КНР. Пошлины в 25% затронут китайские товары общим объемом импорта 16 миллиардов долларов в год. С учетом мер, введенных в июле, новые пошлины США теперь распространяются на импорт китайской продукции в объеме 50 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР заявило о введении ответных мер.

В среду нефтяные цены поднимались на 3% и выше после выхода статистики из США. Согласно данным минэнерго США, опубликованным вечером в среду, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 408,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 1,5 миллиона баррелей.