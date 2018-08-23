МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Прогноз Сбербанка по ключевой ставке мог спровоцировать распродажи в его бумагах, дополнительным катализатором послужили высказывания американского сенатора Криса Ван Холлена о санкциях, прокомментировал РИА Новости аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Банк в своей презентации в четверг сообщил, что ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2018 года до 7,5% с плавным снижением до 7% на конец 2020 года.

В начале торгов четверга бумаги Сбербанка на фоне отчетности демонстрировали небольшой рост, однако затем перешли к падению, которое резко усилилось после заявления американского сенатора.

Как передало агентство Блумберг, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что необходимо принять закон, предусматривающий принятие мер в случае доказательств вмешательства в выборы в США со стороны РФ или других стран, и находящийся на рассмотрении конгресса двухпартийный законопроект затронет российские банки.

В итоге обыкновенные акции Сбербанка по итогам четверга упали на 4,84% — до 178,71 рубля, привилегированные — на 3,37%, до 156,66 рубля.

"Негатив относительно санкций (который озвучил Холлен – ред.) сыграл роль, добавил причин для распродажи, но, я думаю, что эти прогнозы по ключевой ставке из отчетности все-таки основной фактор (снижения котировок банка на Московской бирже – ред.)", — сказал Нигматуллин РИА Новости.

СЛОЖНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ

Сбербанк ранее в четверг сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 427,4 миллиарда рублей. Зампред правления Сбербанка Александр Морозов отметил, что итоги первого полугодия и текущая динамика бизнеса дают основания для улучшения прогноза результатов банка за 2018 год.

"За второй квартал очень сложная отчетность, потому что там они деконсолидируют турецкий банк (Denizbank – ред.), переходят на новые стандарты. Отчетность сложная, все игроки могли долго ее смотреть. В ней есть негатив определенный, но, наверное, ключевой момент — это то, что в презентации (отчетности – ред.) отмечено, что они ожидают повышения ключевой ставки до 7,5%, т.е. это такой завуалированный негативный прогноз по чистой прибыли", — комментирует Нигматуллин.

Он поясняет, что у банка есть активы – выданные кредиты, а есть пассивы – депозиты, облигации, например, займы в ЦБ, и если ключевая ставка повышается, например, как ждет банк, это снизит процентную маржу. "То есть выданы будут кредиты по старым ставкам, а фондирование будет по новым ставкам (потому что очень много короткого фондирования), соответственно это будет сокращать процентную маржу и давить на чистую прибыль", — говорит аналитик "Открытие Брокер".

НЕРЕЗИДЕНТЫ МОГЛИ УЧАСТВОВАТЬ В РАСПРОДАЖЕ

Эксперт отмечает, что в структуре капитала Сбербанка много нерезидентов – 45%, т.е. нерезиденты держат акции Сбербанка почти на два триллиона рублей. "Если у них есть какие-то определенные интересы относительно момента для продажи, они не будут долго рассуждать, а выйдут из капитала", — считает он.

"Заявления относительно санкций, наверное, стали таким драйвером, но и на руку сыграло локальное укрепление рубля, которое было на заявлениях Центрального Банка – после резкого ослабления рубль существенно укрепился. Те нерезиденты, которые планировали выйти из акций после отчетности, могли увидеть для себя подходящий момент. Нерезиденты мыслят о доходности в долларах, и если рубль укрепляется, они могут купить больше долларов. Т.е. раз складывается ситуация, что могут быть введены санкции, естественно, они могли планировать свой выход из Сбербанка. По долям нерезидентов, которые банк регулярно открывает, видно, что нерезиденты регулярно и по чуть-чуть продавали. Сегодня они просто активней стали продавать", — заключил он.