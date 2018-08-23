МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативных настроениях инвесторов, снижению также способствовало усиление распродаж в бумагах Сбербанка, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,61% — до 2260,04 пункта, индекс РТС — на 2%, до 1059,95 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.52 мск снижался на 20 копеек — до 68,23 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 78,7 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,08% — до 74,72 доллара за баррель.

"Внешний фон к концу дня выглядел негативно: американский индекс S&P 500 терял 0,17%, а общеевропейский аналог STOXX 600 терял 0,21%. Несмотря на идущие переговоры представителей США и КНР, произошло существенное обострение ситуации вокруг торговых войн… Впрочем, негатива рынку в этом отношении добавила отчетность Сбербанка", — отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции "Фосагро" поднялись на 2,2%, несмотря на неоднозначные данные отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. По оценкам экспертов росту бумаг способствовали рекомендации совета директоров компании, сделанные накануне, по дивидендам в размере 45 рублей на акцию.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Мечела" (3,41%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (0,9%), "Мегафона" (0,68%), "Русснефти" (0,56%), "Распадской" (0,31%).

…И СНИЖЕНИЯ

В начале торгов бумаги Сбербанка демонстрировали небольшой рост на публикации отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. Привилегированные акции банка поднимались на 0,5% — до 162,87 рубля, его обыкновенные акции – на 0,7% — до 189,06 рубля.

В начале торгов четверга бумаги Сбербанка на фоне отчетности демонстрировали небольшой рост, однако затем перешли к падению, которое резко усилилось после заявления американского сенатора. По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, которое он ранее озвучил РИА Новости, распродажам также мог способствовать прогноз банка по возможному повышению ключевой ставки до 7,5%.

Как передало агентство Блумберг, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что необходимо принять закон, предусматривающий принятие мер в случае доказательств вмешательства в выборы в США со стороны РФ или других стран, и находящийся на рассмотрении конгресса двухпартийный законопроект затронет российские банки.

"Неплохие цифры отчетности не спасли акции крупнейшего отечественного кредитора от существенного падения в течение дня. Негативное влияние внешнего фона, связанного с западными санкциями, и завышенные ожидания рынка по сравнению с тем, что оказалось в отчете по факту, вывели бумаги Сбербанка в лидеры снижения", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

В итоге обыкновенные акции Сбербанка по итогам четверга упали на 4,84% — до 178,71 рубля, привилегированные — на 3,37%, до 156,66 рубля.

Также снизились акции ВТБ – на 3,74% и банка "Санкт-Петербург" – на 2,67%.

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Х5 (-3,23%), акции "Русала" (-3,2%), "Аэрофлота" (-2,72%), Polymetal (-2,6%), депозитарные расписки En+ (-2,39%).

ПРОГНОЗЫ

"Германия (в пятницу) отчитается по своему ВВП за второй квартал, а США – по заказам на товары длительного пользования. Вечером выйдут цифры по числу буровых установок от Baker Hughes. "Магнит", "Алроса" и "Распадская" представят финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2018 года. Состоятся внеочередные собрания акционеров группы ПИК, ТМК и "Лукойла". Пройдет заседание совета директоров "Новатэка" по поводу дивидендов. За второй квартал отчитается по МСФО Мосбиржа", — перечисляет важные события пятницы Коренев из "Финама".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2310 пунктов, а РТС при продолжении негатива на рынке может уйти под отметку в 1000 пунктов.

Индекс Мосбиржи завтра проведет торги в диапазоне 2260-2290 пунктов, индекс РТС – в районе 1050-1070 пунктов, полагает Анна Кокорева из "Альпари".

Долларовый РТС стремился к минимуму августа 1039 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Закрепление ниже указанного значения может свидетельствовать о перспективе ускорения продаж, полагает аналитик.