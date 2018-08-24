МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доллар в пятницу торгуется разнонаправленно к евро и иене, продолжая дорожать к японской валюте, реагируя на отсутствие немедленных договоренностей по итогам торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск курс евро к доллару рос до 1,1568 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,154 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,41 иены за доллар со 111,3 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 95,51 пункта.

В последние месяцы доллар дорожал к мировым валютам, выступая в качестве актива-убежища для инвесторов на фоне введения торговых ограничений со стороны различных стран и на опасениях развития протекционистских тенденций.

Поскольку торговые переговоры между США и КНР в четверг завершились без видимых конкретных результатов, доллар в пятницу частично перешел к коррекции, однако продолжил дорожать к иене, отмечает агентство Рейтер.

На фоне отсутствия факторов по этой теме инвесторы будут следить за выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он выступит позднее в пятницу на саммите в американском городе Джексон-Хоул.

"Я думаю, что Пауэлл может намекнуть, что несмотря на политическое давление (со стороны президента США Дональда Трампа — ред.), ФРС продолжит повышение процентных ставок на фоне роста экономики", — приводит агентство мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto). На этом фоне, рост стоимости доллара может продолжиться, добавляет аналитик.