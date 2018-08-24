МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ усилил рост по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск пятницы рос на 0,4% — до 2269,34 пункта, индекс РТС — на 0,92% — до 1053,57 пункта.
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ усилил рост по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск пятницы рос на 0,4% — до 2269,34 пункта, индекс РТС — на 0,92% — до 1053,57 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20180824/829158010.html