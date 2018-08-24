МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,8% 0,8% (факт)
2:30 JPY Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м) 0,1% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018) 0,5% 0,5% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2018) 2,3% 2,3% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 40,5 тыс 40,6 тыс
15:30 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0,8%

 

 
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 0,2% 0,5%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) 0,8% -0,5%
предв. USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)

 

 

 

 
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 869

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ -60,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 573,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC -3,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 179,7 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -51,8 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -58,4 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,3 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -1,8 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Московская биржа — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB НОВАТЭК — СД (об итогах деятельности за 1П2018, о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018) 6,95 (1П2017) + 8 (фин) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, согласие на сделку с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, об уменьшении УК ПАО путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества)

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ПИК — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, див-ды 2017) 22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.09.2018) — див-д 2017

 

 