Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Московская биржа — телеконференция менеджмента

RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

RUB НОВАТЭК — СД (об итогах деятельности за 1П2018, о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018) 6,95 (1П2017) + 8 (фин) — див-д 2017

RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, согласие на сделку с заинтересованностью)

RUB ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, об уменьшении УК ПАО путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества)