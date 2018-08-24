МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,8%
|0,8% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м)
|0,1%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|0,5%
|0,5% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2018)
|2,3%
|2,3% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|40,5 тыс
|40,6 тыс
|15:30
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0,8%
|
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|0,2%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|0,8%
|-0,5%
|предв.
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|
|
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|869
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|-60,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|573,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|-3,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|179,7 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-51,8 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-58,4 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,3 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-1,8 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
|
|
|
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Московская биржа — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
|
|
|
|RUB
|НОВАТЭК — СД (об итогах деятельности за 1П2018, о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
|6,95 (1П2017) + 8 (фин) — див-д 2017
|
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, согласие на сделку с заинтересованностью)
|
|
|
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, об уменьшении УК ПАО путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества)
|
|
|
|RUB
|Группа ПИК — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, див-ды 2017)
|22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.09.2018) — див-д 2017
|