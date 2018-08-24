МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, дешевеют лишь расписки ВТБ, Сбербанка, TCS Group, а также "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,9% — до 6,32 доллара, "Лукойла" — на 0,84%, до 65,73 доллара, "Новатэка" — на 0,98%, до 154,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,92% — до 4,19 доллара, "Газпром нефти" — на 0,31%, до 24,28 доллара.

Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 1,58% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,49%, до 10,74 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,01% — до 16,69 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,45% — до 16,19 доллара, "Северстали" — на 0,48%, до 15,58 доллара, НЛМК — на 0,5%, до 23,3 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличивалась на 0,74% — до 14,99 доллара, "Ленты" — уменьшалась на 0,12%, до 4,28 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,77% — до 2,48 доллара.