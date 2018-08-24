МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы укрепляется к доллару и евро на фоне решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина и в преддверии пика налоговых платежей.

Эти факторы вместе с ростом цен на нефть перевешивают негатив, связанный с ожидаемым вступлением в силу очередного пакета санкций США против России, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск пятницы снижался на 42 копейки — до 67,77 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 78,36 рубля.

ЦБ РФ в четверг объявил, что не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступят в силу 27 августа.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

"Сейчас основная для рынка позитивная история, которая является возможным источником укрепления, — это ослабление давления на рубль в связи с приостановкой покупок валюты. Еще вчера рынок начал отыгрывать решение Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября", — говорит аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова.

"Приостановка Банком России покупки валюты в резервы для Минфина и высокие цены на нефть дали рублю стимул для укрепления. На фоне остальных валют развивающихся стран рубль выглядит уверенно, несмотря на риск расширения санкций к России", — в свою очередь, замечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Евдокимова отметила, что укреплению рубля также способствует приближение пика налогового периода. "У нас приближается пик налоговых платежей (27 августа), поэтому также, вполне возможно, в начале торгов экспортеры активизировались", — говорит она.

ПРОГНОЗЫ

"В течение дня поддержку индексам и рублю… окажет повышение цен на нефть и отсутствие негативных новостей. Точная дата активации санкций вряд ли станет триггером сильных продаж – данный фактор уже по большей части учтен в ценах", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

Ткачук ожидает сохранения повышенной волатильности на валютном рынке в течение дня, в частности, на фоне симпозиума глав мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле. В пятницу там ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

По оценке Ткачука, пара доллар/рубль в пятницу будет торговаться в коридоре 67-68,5 рубля, евро/рубль — 77,5-79,5 рубля.

Аналитики Промсвязьбанка, в свою очередь, полагают, что в ближайшие дни пара доллар/рубль будет колебаться в диапазоне 67-68 рублей.