МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи, индекс РТС сохраняет рост на фоне укрепляющегося рубля.

Рынок акций РФ продолжает оставаться под давлением санкционных рисков, на фоне которых, в частности, заметно снижаются бумаги банковского сектора, "Русала" и En+, отмечают опрошенные РИА новости аналитики.

Индекс Мосбиржи к 13.14 мск снижался на 0,1% — до 2257,72 пункта, индекс РТС рос на 0,54%, до 1049,63 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 44 копейки — до 67,75 рубля, курс евро — на 31 копейку до 78,44 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,28% — до 75,69 доллара за баррель.

Санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступят в силу 27 августа.

САНКЦИОННЫЕ РИСКИ ДАВЯТ НА РЫНОК АКЦИЙ

Рынок акций РФ открыл торги ростом по основным индексам. Индекс Мосбиржи в первой половине торгов максимально повышался на 0,5% — до 2271,5 пункта, индекс РТС — на 1,1% — до 1055,29 пункта.

Затем индекс Мосбиржи перешел в "красную зону" и продолжает в ней находиться, долларовый индекс РТС подвержен волатильности и торговался в первую половину дня, меняя направление динамики относительно уровня предыдущего закрытия. К текущему моменту долларовый индекс растет.

При этом курс рубля относительно доллара и евро сохраняет устойчивый рост, нефть марки Brent закрепилась выше уровня в 75,5 доллара за баррель.

"Только с утра для впечатлительных игроков рост цен на нефть послужил надеждой для компенсации вчерашнего снижения. Цены нефти преодолели максимумы с середины августа и продолжили рост – это, конечно, очень важно, но, как ни странно, в данном случае они не стали определяющими для рынка акций", — отметил в беседе с РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

"Некоторое облегчение, которое могло бы быть в связи с тем, что 22 августа санкции не ввели, компенсировалось с большим запасом тем, что они не отменились и не ушли куда-то в небытие, а просто передвинулись на очень короткое время. Это слишком обозримое время, удобное для спекулятивных игр и для эмоций", — продолжает эксперт.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ

"Сегодняшнее снижение цен акций Сбербанка и ВТБ фактически связано с этими новыми ожиданиями (санкций – ред.). На этом же фоне падают сильнее рынка бумаги "Русала" и En+", — указывает Подлевских.

Лидером падения второй день подряд выступает банковский сектор, что связано с подготовкой со стороны США санкций против ряда отечественных банков с госучастием в отношении блокировки долларовых транзакций, в свою очередь говорит РИА Новости аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов.

"Негативное влияние на Сбербанк также оказывает все более низкая вероятность вывода из-под санкций "Русала", который брал у финансовой организации кредит на сумму 4 миллиарда долларов", — замечает аналитик.

К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 1,85%, его обыкновенные акции – на 1,67%, депозитарные расписки En+ — на 4,33%, акции "Русала" – на 5,29%. Акции ВТБ теряют 1,67%, несмотря на позитивный отчет по РСБУ за январь-июль.

Также среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-4,19%), акции ОКВ (-2,89%), акции "Интер РАО" (-2,7%), "Мосэнерго" (-2,56%), "Энел Россия" (-2,27%).

Акции Московской биржи снижаются на 1,48% на фоне результатов отчетности по МСФО за второй квартал.

Чистая прибыль Московской биржи во втором квартале 2018 года по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%, до 4,865 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 9,5%, до 6,638 миллиарда рублей.

… И РОСТА

Акции "Алросы" растут на 1,68% на фоне позитивной отчетности компании по итогам первого полугодия 2018 года по МСФО.

АК "Алроса" по итогам первого полугодия 2018 года нарастила чистую прибыль по МСФО на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 58,262 миллиарда рублей.

По мнению аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, можно ожидать, что на фоне сильных финансовых показателей акции "Алросы" могут прибавить в цене еще 1,7-2,5%.

Среди лидеров роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,01%), бумаги Московского кредитного банка (2%), акции "Газпрома" (1,05%), ММК (0,92%), "Детского мира" (0,79%), а также акции "Лукойла" (0,44%), банка "Санкт-Петербург" (0,44%) и акции "Норникеля" (0,34%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшими сопротивлениями для индексов Мосбиржи и РТС выступают уровни 2270 и 1065 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

Евгений Локтюхов отмечает, что рублевая стоимость нефти вышла на новые исторические максимумы, эксперт рассчитывает на возврат спроса в "нефтянку", лишенную явных санкционных рисков.

"Думаю, что главный минус – это санкции и ожидания нового ужесточения, тем более, что риторика там становится зловещая совсем, да и август еще не закончился. Сейчас выборы в США выходят на финишную прямую. Мы являемся свидетелями какого-то своеобразного соревнования, кто сильнее и больнее может предложить инициативы, а в условиях, когда Трамп находится в предымпичментном состоянии, тут можно ждать ударов не только от демократов, но и от представителей республиканской партии", — говорит Подлевских.