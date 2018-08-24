МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги преимущественно ростом, японский Nikkei вырос на удешевлении иены, при этом китайские биржи оказались в основном в минусе из-за отсутствия конкретных результатов по переговорам между США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,18% — до 2729,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опустился на 0,23%, до 1460,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,43% — до 27671,87 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,46%, до 2293,21 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,85%, до 22601,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,05%, поднявшись до 6247,3 пункта.

В среду и четверг в Вашингтоне состоялась встреча делегаций США и КНР для переговоров по торговым разногласиям. Несмотря на то, что стороны назвали обмен мнениями конструктивным, никаких конкретных итогов возобновленных переговоров не последовало. Белый дом отметил, что члены делегации проинформируют более высокопоставленных чиновников об итогах этих переговоров, отмечает агентство Market Watch. Кроме того, не было объявлено о датах новых встреч делегаций.

Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на старшего технического аналитика Mizuho Securities Ютаку Миура (Yutaka Miura), объемы торгов в пятницу вновь были низкими. "Как вы можете видеть и что характерно для этого времени года, объемы торгов были низкими, поэтому инвесторы в основном торговали фьючерсами", — добавляет аналитик.

При этом в лидерах роста в Китае оказался банковский сектор, прибавивший 2,1%. Акции Ping An Bank подорожали на 9,8%, до максимума за более чем за два месяца.

Японский Nikkei закрылся ростом до максимума с 8 августа на фоне удешевления иены.