МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает стабильно расти к доллару и евро, не отреагировав на публикацию в Федеральном регистре США документа по ранее анонсированным санкциям против России, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск пятницы снижался на 70 копеек — до 67,49 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 78,28 рубля.

До публикации курс рубля прибавлял к доллару порядка 68 копеек, к евро — порядка 50 копеек.

В пятницу документ по санкциям против России по "делу Скрипалей" появился в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США. Документ подтверждает, что объявленные ранее санкции запрещают американские кредиты России, экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Формальная публикация и вступление санкций в силу ожидаются в понедельник.