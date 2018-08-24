МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу растут после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,34%, до 25743,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,63%, до 7927,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 2867,34 пункта.

Трейдеры оценивают выступление главы Федрезерва Пауэлла на международном банковском симпозиуме в американским Джексон-Хоуле. Пауэлл в своей речи подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, по крайней мере до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США. При этом он отметил, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны.

Его выступление представляло для инвесторов особый интерес на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который понедельник в интервью агентству Рейтер сказал, что не согласен с решением ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, президент США отметил, что "недоволен" главой американского регулятора.

ФРС по итогам августовской встречи ожидаемо сохранила ставку на уровне 1,75-2% годовых. Федрезерв в текущем году повышал ставку уже дважды — в марте и июне. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. По данным CME Group, 98,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.