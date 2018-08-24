МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87% — до 2279,76 пункта, индекс РТС — на 1,96%, до 1064,46 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.57 мск снижался на 94 копейки — до 67,25 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 78,18 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,32% — до 75,72 доллара за баррель.

Европейские площадки завершили торги ростом в пределах 0,03 – 0,24%, американские растут на 0,52-0,56%.

"Российские фондовые площадки, открывшиеся незначительным снижением, довольно быстро развернулись в рост, который продолжался до самого окончания торговой сессии. Откровенного негатива на рынок не приходило, и фиксация прибыли от закрытия коротких позиций перед выходными предопределила внутридневной тренд", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"Заявления ЦБ, что он до сентября приостанавливает покупки валюты в пользу Минфина до конца сентября, стали основным фактором роста для индекса РТС, а нефть, подскочившая выше 76 долларов, помогла закрыть неделю ростом индексу Мосбиржи", — отмечает Иван Марчена из Forex Club.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ММК (-3,85%), "Алросы" (3,32%), "Полюса" (3,24%), "Северстали" (2,43%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,89%), "Новатэка" (1,82%), "Газпрома" (1,48%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,34%), депозитарные расписки Х5 (1,22%), бумаги Московского кредитного банка (1,16%).

Акции "Распадской" поднялись на 0,19% на фоне позитивных показателей по МСФО за первое полугодие.

Так, чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 225 миллионов долларов.

Среди лидеров снижения – акции "Русала" (4,98%), "Русснефти" (-3,38%), депозитарные расписки En+ (2,83%), акции "Энел Россия" (-2,53%), "Интер РАО" (-2,36%), акции "Мегафона" (-2,22%), "М.Видео" (-1,7%), "Уралкалия" (-1,64%), а также акции ТГК-1 (-1,56%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступят в силу 27 августа.

В понедельник, 27 августа, MSCI объявит результаты ребалансировки индекса Russia 10/40, напоминает Коренев из "Финама". Все изменения вступят в силу 31 августа, одновременно с квартальным пересмотром глобальных индексов MSCI, указывает он. "Хотя среди основной четверки эмитентов значимых изменений не ожидается. Основной же интригой продолжает оставаться возможное поведение российской валюты в свете множества факторов, сила воздействия большинства из которых заранее трудно прогнозируема", — комментирует он.

Следующая неделя может принести "быкам" прибыль, полагает Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер".

"В понедельник индексы попробуют продолжить рост, но все будет зависеть от новостного фона. Мы предполагаем, что индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2260-2280 пунктов, индекс РТС – в диапазоне 1045-1065 пунктов", — говорит Анна Кокорева из "Альпари".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2230-2332 пункта, а РТС в диапазоне – 1015-1115,5 пункта.