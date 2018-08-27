МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в первые минуты замедляет снижение к доллару и евро относительно открытия, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск понедельника рос на 18 копеек — до 67,28 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 78,01 рубля.

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Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,17% — до 76 долларов за баррель.

Курс доллара в начале торгов рос на 31 копейку, до 67,41 рубля, евро — прибавлял 21 копейку, до 78,16 рубля.