МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника рос на 0,54% — до 2292,08 пункта, индекс РТС — на 0,73% — до 1072,23 пункта, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,22%, индекс РТС — на 0,78%.
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника рос на 0,54% — до 2292,08 пункта, индекс РТС — на 0,73% — до 1072,23 пункта, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,22%, индекс РТС — на 0,78%.
https://1prime.ru/Financial_market/20180827/829162277.html