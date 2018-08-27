МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Бумаги банка "Возрождение" растут в цене примерно на 5-8,5%, отыгрывая сообщение о разморозке активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых Высоким судом Лондона, следует из данных торгов Московской биржи.

Как сообщила в воскресенье газета "Ведомости" со ссылкой на представителя одного из ответчиков, Высокий суд Лондона разморозил активы Алексея и Дмитрия Ананьевых. Под арестом находились в том числе акции банка "Возрождение". Арест на активы был наложен 15 августа по иску держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии бизнесменов. Информацию газете подтвердила партнер юрфирмы Withers Татьяна Меньшенина. Withers – лондонский подрядчик юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры", представляющей интересы истцов.

К 10.28 мск привилегированные акции банка "Возрождение" росли на 4,88%, обыкновенные акции – на 8,53%. Индекс Мосбиржи поднимается на 0,73%.

При этом объем торгов малоликвидными бумагами банка традиционно невысок. К текущему моменту объем торгов обыкновенными акциями составляет около 247,2 тысячи рублей, префами – порядка 309,6 тысячи рублей.

С начала торгов префы банка уже подскакивали на 11,4% — до 225,5 рубля, обыкновенные акции – на 9,3%, до 423 рублей.