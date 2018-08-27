МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, отыгрывая пятничный позитив на биржах США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,89% — до 2780,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,49%, до 1496,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,17% — до 28271,27 пункта, корейский KOSPI — на 0,27%, до 2299,3 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,88% — до 22799,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 6268,9 пункта.

Американские торговые площадки в пятницу закрылись в плюсе после выступления Пауэлла на международном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл отметил, что не видит угрозы слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики США. Он подтвердил планы по плавному повышению процентной ставки ФРС, которая сейчас находится на уровне 1,75-2% годовых.

"Глава ФРС подтвердил, что рост ставок будет постепенным, и тем самым дал зеленый свет продолжающемуся падению курса доллара и удорожанию акций", — прокомментировали эксперты ANZ агентству Рейтер.