МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Корпорация United Continental Holdings Inc., куда входит авиакомпания United Airlines, перенесет листинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи на биржу Nasdaq Global Select Market, сообщает Dow Jones.

Ожидается, что акции United Continental начнут обращаться на Nasdaq с 7 сентября с текущим тикером UAL.

Финансовый директор Джерри Ладерман отметил, что это "наиболее эффективная альтернатива с точки зрения расходов". По его словам, компания "работает над достижением целевых показателей затрат".

В пятницу акции United Continental завершили торги с повышением на 0,5% до 85,14 доллара. С начала 2018 года они набрали 26%.