МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро после роста в торговую сессию пятницы, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.38 мск рос на 28 копеек — до 67,38 рубля, курс евро — на 30 копеек — до 78,25 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,33% — до 75,88 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 1,09 рубля – 67,1 рубля, евро — на 0,8 рубля, до 77,95 рубля.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РУБЛЯ

В пятницу все валюты развивающихся стран позитивно себя чувствовали, рубль в их числе, даже получше большинства конкурентов, напоминает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. "Сегодня совсем незначительный откат – слишком локальное движение, чтобы искать для него фундаментальные составляющие", — говорит он.

"Санкции, которые были сегодня введены, они, во-первых, все в рынке — об этом говорилось заранее и это не новость. Во-вторых, для финансовых активов они по большому счету не интересны, так как касаются экспорта в Россию из США товаров двойного назначения", — добавляет он.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск).

"После того как на внутреннем рынке американская валюта потеряла в пятницу в стоимости более одного рубля, в понедельник доллар открылся укреплением… и продвинулся до отметки в 67,5 рубля (против пятничного закрытия на 67,1 рубля). Однако на указанном уровне американская валюта встретила сопротивление, вероятно, связанное с окончательными расчетами по крупнейшим налоговым платежам (НДПИ, НДС и акцизы)", — указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин согласен, что введенные санкции по "делу Скрипалей" не влияют на текущие котировки рубля.

"Я не вижу прямого существенного влияния санкций, если оно и есть, оно уступает динамики цен на нефть, снижение (рубля – ред.), скорее всего, не связано с каким-то с каким-то геополитическим негативом… Скорее всего, это какое-то локальное искажение спроса и предложения на рынке", — прокомментировал аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"Российский рубль получает поддержку от конверсионных операций экспортеров, продающих валюту за рубли для уплаты налогов", — замечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

"Более активные движения на Московской бирже могут возникнуть ближе к вечеру по московскому времени, когда к торгам могут присоединиться американские участники", — считает он.

В ближайшее время диапазон для колебаний курса доллара составляет 67-67,5 рубля, добавляет аналитик.

Роман Ткачук из "Альпари" полагает, что в течение дня курс доллар/рубль стабилизируется в диапазоне 67-68 рублей, евро/рубль — 78-79 рублей.