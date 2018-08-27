МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам вместе с зарубежными площадками.

Индекс Мосбиржи к 14.27 мск рос на 0,77% — до 2297,22 пункта, индекс РТС — на 0,9%, до 1074,02 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 27 копеек — до 67,37 рубля, курс евро — на 35 копеек — до 78,3 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,21% — до 75,97 доллара за баррель.

"В день введения санкций Госдепа рынок почти никак не отреагировал на это событие, ввиду того, что они были анонсированы ранее, и имеют косвенное отношение к рыночным реалиям. В их числе завершение продаж и финансирования продаж оружия и продукции двойного назначения, запрет на кредиты от правительства США. Курс доллара против рубля растет на 0,4%, после существенного пятничного снижения. На рынке гособлигаций затишье. Рынок акций растет на 0,7%. Инвесторы в большей степени обеспокоены инициативами конгресса по запрету на покупку госдолга РФ, транзакций с имуществом российских банков. Этот вопрос остается открытым, и ясность наступит осенью, возможно в ноябре", — комментирует аналитик "БКС брокер" Альберт Короев.

РОСТ РЫНКА АКЦИЙ РФ

Рынок акций РФ открылся ростом по основным индексам и продолжает удерживать позиции на дневных торгах.

"Новая торговая неделя на фондовых площадках мира началась с покупок, и российский рынок не стал исключением – ведущие индексы умеренно подрастают, несмотря на новые санкции США, которые сегодня официально вступили в силу", — также замечает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Позитивные настроения на мировых площадках, нефть выше 75 долларов за баррель Brent поддерживают отечественный рынок акций, добавляют аналитики "БКС брокер".

Азиатские рынки к закрытию торгов поднялись на 0,36-2,17%. Европейские индексы к текущему моменту поднимаются на 0,1-0,6%, фьючерсы на американские индексы – на 0,25-0,34%, следует из данных торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "М.Видео" растут на 1,28% на фоне публикации позитивной отчетности "М.Видео-Эльдорадо", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, по МСФО за первое полугодие.

Консолидированный показатель EBITDA группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2018 года по МСФО увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,016 миллиарда рублей.

Также акции "М.Видео" поддерживает сообщение финансового директора "М.Видео-Эльдорадо" Екатерины Соколовой о том, что "М.Видео-Эльдорадо" заложила в бизнес-модель возможность выплаты дивидендов по итогам 2018 года в размере 50% чистой прибыли группы. По ее словам, финансовая модель учитывает возможность выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли.

Малоликвидные акции "Сафмар финансовые инвестиции" растут на 9,75%.

Акции "Акрона" растут на 0,5% после публикации отчетности за первое полугодие.

Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,425 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Новатэка", поднимающиеся на 5,56% на высокой рублевой стоимости нефти, отмечают аналитики. В ходе торгов бумаги компании уже поднимались на 7,3% — до 1086,4 рубля – нового исторического максимума.

По мнению экспертов, на этом же фоне к текущему моменту растут акции "Газпрома" – на 0,24%, "Газпром нефти" — на 1,39%, "Лукойла" – на 0,87%, "Роснефти" — на 0,29%, обыкновенные акции "Башнефти" – на 1,23%, акции "Русснефти" – на 3,19%. Также растут бумаги "Татнефти" (префы – на 0,14%, обыкновенные акции – на 0,13%).

Также среди лидеров роста – акции ОВК (4,5%), бумаги "Россетей" (префы поднимаются на 1,3%, обыкновенные акции – на 2,48%), депозитарные расписки "Ленты" (2,45%), акции "Фосагро" (2,43%), "Интер РАО" (2,22%), ОГК-2 (2,13%), акции АФК "Система" (1,91%).

Среди лидеров снижения – акции "Юнипро" (-1,5%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,29%), акции "Полюса" (-1,21%), акции Московской биржи (-1,01%), депозитарные расписки Х5 (-0,92%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Потенциал восстановления рубля сейчас ограничен, несмотря на относительную слабость доллара на международной арене, считает Ковалев из ГК "ИнстаФорекс". А значит, у РТС не так много шансов на более существенное укрепление от текущих уровней, хотя сохранение благоприятного внешнего фона способно частично нивелировать потенциальные негативные сигналы со стороны валютного фактора в ближайшей перспективе, добавляет он.

В целом к сегодняшним торгам обстановка сложилась умеренно позитивная, индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2280-2300 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".