МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банк России выявил многочисленные факты манипулирования на Московской бирже в 2012-2016 годах рынками ряда финансовых инструментов, в том числе акциями иностранных эмитентов — UC Rusal и Polyus Gold, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ рассмотрел рынки паев ЗПИФ акций "Финам — Информационные технологии" и ЗПИФ рентный "Финам — Капитальные вложения", рынки акций иностранных эмитентов United Company Rusal (UC Rusal) и Polyus Gold, а также рынки обыкновенных акций компаний "Левенгук", "Медиахолдинг", "ТПГ Аэссель", "ГлавТоргПродукт", "Вторресурсы", "Платформа Ютинет.Ру".

ЦБ выявил, что действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих инструментов либо с участниками торгов. Отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема.

Во всех установленных случаях в числе лиц, осуществлявших манипулирование рынками, присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с АО "Финам", а также лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя лиц, являвшихся в соответствующие периоды работниками компании. Кроме того, "Финам" выступал маркет-мейкером в различные периоды обращения финансовых инструментов.

Так, лица, совершавшие по предварительному соглашению сделки с обыкновенными акциями "Платформа Ютинет.Ру" и акциями иностранных эмитентов Rusal и Polyus Gold, не имели взаимосвязи с эмитентами. При этом "Финам" подавал заявки маркет-мейкера от своего имени и за счет клиентов, не осуществляя должного контроля за действиями таких клиентов.

Привлечение профучастником своих клиентов к исполнению функций маркет-мейкера, в результате которого происходит искусственное формирование рынка, расценивается ЦБ как недобросовестная практика со стороны профучастника, создающего предпосылки для манипулирования рынком и введения в заблуждение широкого круга инвесторов в отношении цены финансового инструмента. Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынками финансовых инструментов, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, говорится в сообщении ЦБ.