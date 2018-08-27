МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Малоликвидные акции "Сафмар финансовые инвестиции" усилили рост и дорожают более чем на 12% на корпоративных новостях, в частности, отыгрывая сообщение о том, что сделка по приобретению российских магазинов Media Markt может быть закрыта в ближайшие дни или в начале сентября.

К 16.29 мск акции "Сафмар финансовые инвестиции" росли на 12,55% — до 7,156 тысячи рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 1%, следует из данных торгов Московской биржи.

Немецкая компания Ceconomy в июне сообщила, что подконтрольная ей Media-Saturn-Holding договорилась о покупке 15% акций "М.Видео" у группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Одновременно Ceconomy передаст "Сафмар" российскую сеть Media Markt — она перейдет к группе "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", входят в "Сафмар"). Магазины Media Markt будут переформатированы в "М.Видео" и "Эльдорадо", немецкий бренд сохранять не планируется.

Как сообщил ранее в понедельник главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес, сделка по приобретению российских магазинов Media Markt может быть закрыта в ближайшие дни или в начале сентября. Группа планирует переформатировать 42 магазина Media Markt в порядка 60 магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо".

"Они (акции "Сафмар Финансовые инвестиции") стремительно восстановились в среднюю часть своего четырехмесячного диапазона на фоне новости о том, что "Группа Сафмар" может закрыть ранее объявленную сделку по покупке торговой сети MediaMarkt в начале сентября. Позднее это приобретение будет слито в одно юридическое лицо с уже объединенными конкурирующими сетями "Эльдорадо" и "М.Видео", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

"Как мы видим, классические положения экономической теории находят свое подтверждение и в реальной жизни. Когда-то хаотичный сектор розничной торговли за два десятка лет пережил стадии укрупнения и создания ограниченного количества федеральных сетей. А теперь на нем начинают просматриваться признаки монополизации", — добавляет аналитик.