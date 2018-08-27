МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе понижения рынка акций РФ и рубля против доллара и евро на фоне сохранения рисков роста торговых ограничений и возможной нестабильности цен на нефть, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС понизятся на 2,1% и 2,3% соответственно. Цена на нефть марки Brent направится в район 74,6 доллара за баррель, а курс евро к доллару – около 1,156. Рубль понизится относительно доллара примерно на 40-50 копеек и практически не изменится к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Рост цен на нефть, вероятно, продолжится в ближайшие дни, однако продолжительность позитивного импульса пока представляется короткой, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Рынок нефти продолжит рост, если американская статистика по коммерческим запасам не подведет, считает Анна Кокорева из "Альпари". На сегодняшний день именно статистика является единственным позитивным движущим фактором, так как роста спроса на рынке не наблюдается, добавляет она.

"Федерезрв в ответ на недавнюю критику президентом США курса проводимой денежно-кредитной политики указывает на риски увеличения масштабов торговых ограничений, прежде всего с Китаем, что выделяется как дополнительный риск для темпов роста американского ВВП", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В первую половину недели участники торгов будут отыгрывать итоги экономического симпозиума в Джексон Хоуле, считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российские акции продолжат оставаться под давлением, считает Вайсберг из ИК "Регион". "Начавшийся рост процентных ставок негативно влияет на оценку банковского сектора и компании внутреннего рынка. Акции металлургов, избежавших повышения долговой нагрузки, и нефтяников пока не пользуются популярностью из-за продолжающегося оттока средств инвесторов с развивающихся рынков. На текущей неделе рынок продолжит консолидацию", — поясняет аналитик.

На текущей неделе российский фондовый рынок продолжит находиться под влиянием негативного внешнего фона, вряд ли индексам удастся существенно вырасти, более того, если рубль продолжит снижение, индекс РТС уйдет к более низким отметкам, считает Кокорева из "Альпари".

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA в последнюю неделю уходящего лета ожидает роста индекса Мосбиржи до 2300 пунктов, чему будут способствовать, по его мнению, как внешние, так и внутренние факторы.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Отказ от интервенций ЦБ РФ в пользу Минфина с перспективной дополнительного связывания рублевой ликвидности в условиях продажи валюты экспортерами позволит доллару остаться в диапазоне 66-69 рублей, полагает Вайсберг из ИК "Регион".

На фоне отмены интервенций ЦБ РФ от имени Минфина мы не ждем существенного укрепления рубля в течение недели, в лучшем случае пары будут торговаться ниже пятничных отметок, то есть пара доллар-рубль будет находиться на уровне 67,5 рубля, а пара евро-рубль – у 78,1 рубля, отмечает Кокорева из "Альпари".

"Курс пары доллар-рубль будет оставаться во власти внешних событий: если нефть удержится выше 73 долларов за баррель и не последует внешних шоков со стороны США, рубль будет находиться в диапазоне 66-68", — считает Валерий Безуглов из ИК "Фридом Финанс".

Евро, несмотря на хорошие результаты по итогам недели, остается в нисходящем канале и имеет все шансы вернуться к отметке 1,15, считает Вайсберг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Ряд акций может показать неплохое движение на фоне публикации финансовых показателей за первое полугодие 2018 года. "Стоит обратить внимание на акции компаний "Акрон", "М.Видео", "Русгидро", банка "Санкт-Петербург", "Лента", "Россети", "Аэрофлот" и "ОГК-2". Отчетность "Аэрофлота" станет наиболее интересной", — рекомендует Кокорева.

Егоров из Dukascopy Bank SA полагает, что рынок поддержат восстанавливающиеся котировки металлургических компаний, так как правительство РФ подтвердило сохранение текущей налоговой нагрузки для компаний отрасли. Кроме того, эксперт ожидает начала восстановления акций Сбербанка, поскольку, по его расчётам, текущие ценовые уровни уже учитывают негативные последствия от введенных санкций.

Безуглов из ИК "Фридом Финанс" считает, что на фондовом рынке в числе аутсайдеров могут остаться акции госбанков. Также не исключена коррекция в акциях генерирующих компаний на фоне потенциального пересмотра нормы доходности новых ДПМ проектов с 14% до 12% по предложению Минэкономразвития, полагает он.

"Лучше рынка могут торговаться акции нефтегазового сектора на фоне новых рекордов стоимости барреля нефти в рублях, который преодолел отметку 5000", — добавляет аналитик.