МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 9,106 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный на основании опроса аналитиков.

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 6,694 миллиарда рублей, чистая прибыль после вычета доли миноритариев — 5,848 миллиарда рублей. Прогнозы аналитиков по чистой прибыли до вычета доли миноритариев (в миллиардах рублей):

"Атон" – 9,113 (после вычета доли миноритариев – 8,268)

"ВТБ Капитал" — 8,959 (после вычета доли миноритариев — 8,273)

"Ренессанс капитал" — 9,246 (после вычета доли миноритариев — 8,462)

Скорректированная выручка (на груженый тариф и услуги транспортных организаций) в первом полугодии 2017 года составила 25,397 миллиарда рублей. Исходя из прогнозов аналитиков, по итогам первого полугодия 2018 года она может вырасти на 14% — до 28,944 миллиарда рублей. Прогнозы аналитиков (в миллиардах рублей):

"Атон" – 28,498

"ВТБ Капитал" — 28,082

"Ренессанс капитал" — 30,252

Скорректированная EBITDA в первом полугодии 2017 года составила 12,073 миллиарда рублей. Этот показатель может увеличиться на 26,2% — до 15,242 миллиарда рублей. Прогнозы аналитиков по скорректированной EBITDA (в миллиардах рублей):

"Атон" — 15,2

"ВТБ Капитал" — 15,023

"Ренессанс капитал" — 15,503

Globaltrans перевозит металлы, нефть и нефтепродукты, уголь и стройматериалы. Акции компании торгуются на LSE. Бизнесмены Никита Мишин и Андрей Филатов через свои специальные компании владеют по 11,5% компании, Константин Николаев — 11,2%, член совета директоров Globaltrans Александр Елисеев — 6,3%, директор по стратегии компании Сергей Мальцев — 4,6%. Free float составляет 54,8% акций.