МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник умеренно снижается к доллару, но более заметно корректируется к евро, следуя за динамикой европейской валюты на международном рынке форекс, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.49 мск рос на 11 копеек — до 67,21 рубля, курс евро — на 58 копеек — до 78,53 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,28% — до 76,34 доллара за баррель.

На рынке форекс евро к текущему моменту растет на 0,5%.

УМЕРЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Российская валюта после роста в торговую сессию пятницы в понедельник умеренно снижалась против основных валют, но более значительно к евро, предпринимая попытки роста к американской валюте и замедления снижения против европейской валюты.

При этом рубль проигнорировал первый пакет санкций из-за «дела Скрипалей», так как эмоциональная реакция на него давно заложена в цены, а сами условия не несут никаких рисков для валютного рынка, говорят эксперты «Алор Брокер».

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск).

"С утра рубль слегка сдавал доллару позиции, однако затем в игру вступили экспортеры. На сегодня приходится пик налоговых платежей: выплачивали НДПИ, НДС и акцизы", — считают в "Алор Брокер".

После того, как ЦБ РФ прекратил покупки валюты на свободном рынке до конца сентября, у рубля появились шансы на укрепление, или, как минимум, на стабилизацию, говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

"Однако это не означает, что он будет освобождён от тенденций на глобальном рынке, где валюты развивающихся стран находятся под давлением в связи с планами ФРС продолжить повышение ключевой ставки. Тем не менее в перспективе нескольких недель вероятность движения в сторону диапазона 64-66 рублей за доллар достаточно высокая", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник рублю вновь поможет налоговый период, тем не менее, потенциал укрепления нацвалюты ограничен диапазоном 66-67 рублей за доллар, говорят аналитики «Алор Брокер». «Дело в том, что поддержки от дорожающей нефти рублю ждать не приходится. Рубль достаточно сильно отстал от «черного золота» из-за бюджетного правила. Если бы оно не было введено в этом году, рубль бы чувствовал себя гораздо увереннее и сильнее сейчас», — считают в компании.

Если на текущей неделе Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ, а экспортёры начнут менять валютную выручку для уплаты налогов, то рубль может запросто укрепиться до отметок 66 — 65 в паре с долларом, прогнозирует эксперт ГК «Финам» Василий Олейник.

"С прицелом на сентябрь-октябрь пока взгляд на российскую валюту остаётся негативным, то есть финальный выход доллара выше отметки 70 рублей мы ещё можем увидеть", — добавил он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,6-67,7 рубля, евро — в коридоре 77,8-79,1 рубля, считает аналитик Forex Club Иван Марчена.

Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова прогнозирует, что на предстоящей неделе курс доллара будет демонстрировать плавную восходящую динамику.

"Несмотря на текущее замедление деловой активности, положительная динамика потребительских расходов американцев и уверенный рост инвестиций корпоративного сектора США дают серьезную поддержку американской валюте. В унисон звучат данные американского рынка труда: как первичные, так и повторные обращения за пособием по безработице продолжают снижаться, а темпы роста новых рабочих мест превышают прогнозы. Отсутствие реальных договоренностей в переговорах с Китаем и неоднозначная позиция ФРС относительно дальнейшего тренда монетарной политики не оказывают дестабилизирующего воздействия на доллар. Растущая доходность гособлигаций США продолжает сигнализировать о положительных перспективах для доллара", — считает она.