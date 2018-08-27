МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Американский индекс широкого рынка S&P 500 превысил установленный неделей ранее исторический максимум, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые преодолел отметку в 8000 пунктов на фоне оптимизма инвесторов вокруг сделки НАФТА, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.45 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,85%, до 8013,89 пункта, индекс впервые торгуется выше психологической отметки в 8000 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,76%, до 2896,58 пункта, при этом ранее значение достигало 2898,34 пункта, что выше обновленного на прошлой неделе исторического максимума. Промышленный индекс Dow Jones рос на 1,04%, до 26057,59 пункта.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Трамп добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.