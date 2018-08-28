С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник проведет первое заседание по исковому заявлению Центрального банка РФ о банкротстве банка "Советский".

Заявление Центрального банка РФ о признании банка "Советский" несостоятельным датировано 16 июля. В суд оно поступило 25 июля.

"Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсного управляющего, определение даты рассмотрения дела о признании должника банкротом на 28 августа", — говорится в определении суда о принятии заявления к производству.

ЦБ РФ 3 июля отозвал лицензию у банка "Советский". Соответствующее решение было принято в связи со значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2% и уменьшением капитала банка ниже минимального значения. Банк проходил процедуру финансового оздоровления с 2015 года. АСВ ранее оценило объем подлежащих передаче обязательств банка почти в 37 миллиардов рублей.