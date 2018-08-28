МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,7% — до 6,4 доллара, "Лукойла" — на 2,12%, до 67,91 доллара, "Новатэка" — на 5,51%, до 165,65 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,83% — до 4,31 доллара, "Газпром нефти" — на 1,72%, до 25,12 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 4,51% — до 1,32 доллара, Сбербанка — на 5,72%, до 11,08 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,84% — до 16,72 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,83% — до 16,59 доллара, "Северстали" — на 3,36%, до 16,29 доллара, НЛМК — на 2,01%, до 23,85 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличивалась на 2,78% — до 15,34 доллара, "Ленты" — на 0,12%, до 4,26 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 3,76% — до 2,54 доллара.