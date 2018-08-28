МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник замедлил темпы роста к основным инвалютам по сравнению с утром, при этом продолжает несколько сильнее укрепляться к доллару, чем к евро, растущему на международном валютном рынке форекс, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск вторника снижался на 11 копеек, до 67,41 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 78,83 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 0,59%, до 76,95 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕФТЬ

"На Мосбирже вторник начался с некоторого укрепления рубля… Однако это отнюдь не разворот движения, а определённая остановка роста данных валют к рублю. Причём далеко не компенсировавшая даже движение понедельника, после вступления в действие санкций. Общая направленность динамики остаётся неблагоприятной для рубля", — считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

"Текущее затишье на российском рынке мы воспринимаем скорее как временную передышку, поскольку санкционная риторика вполне может возобновиться уже осенью", — соглашается Татьяна Евдокимова из "Нордеа банка".

На открытии торгов на валютном рынке рубль частично восстановил позиции, отмечает Роман Ткачук из "Альпари". Курс пары доллар/рубль откатился к 67,2, а евро/рубль – к 78,57 рубля. На дневных торгах курс рубля отступил от утренних максимумов к основным инвалютам, но продолжает торговаться в "зеленой зоне" к доллару и пытается удержать позиции против евро.

Тем не менее, по мнению аналитика, рубль выглядит перепроданным. "Показательно, что стоимость барреля нефти по марке Brent в рублях выросла до 5150 рублей, и это исторический максимум. Но реализовывать потенциал укрепления рубль не будет спешить из-за рисков расширения санкций к России со стороны США", — комментирует он.

Марк Брэдфорд из компании "БКС Глобал Маркетс" отмечает, что во вторник на рынок действуют смешанные факторы.

"Как и вчера, поддержку рынкам оказывает восстановление котировок Brent, которые пробили вверх уровень 76 долларов за баррель в свете перебоев поставок в Иране. Заключение торгового соглашения между США и Мексикой также поддерживает позитивные настроения. Нельзя игнорировать и возможность более длительного сохранения мягкой политики ФРС, хотя по большей части этот фактор уже был отыгран", — отмечает эксперт.

"Из негативных моментов мы отмечаем, что успех в переговорах США с Мексикой, возможно, уменьшает шансы на быстрое заключение соглашения с Китаем, а рынки не любят неопределенность", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Актуальный диапазон для курса доллар-рубль на вторник составляет 66,5-68, евро-рубль – 78-79,3 рубля, подсчитал Ткачук.

"Сегодня рост отечественной валюты по отношению к доллару вполне может продолжиться. Технически вчера котировки прошли поддержку 67,22, таким образом, пробили нисходящий тренд. Торги на отечественном валютном рынке сегодня будут проходить достаточно спокойно. В течение дня ожидается минимум статистики. Единственное, стоит обратить внимание на данные индекса доверия потребителей… а также запасы сырой нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API)", — говорит Иван Капустянский из Forex Optimum.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что пара доллар-рубль проторгуется в диапазоне между 66,95-68,1 рубля, а пара евро-рубль, скорее всего, в районе 78,2-79,6 рубля.

Евдокимова считает, что рубль получит поддержку от нефти и оптимизма в отношении развивающихся рынков. "Нефтяные котировки выросли за неделю с 72 долларов за баррель до 76. На развивающихся рынках наблюдается некоторый позитив, связанный с успешными переговорами между США и Мексикой", — комментирует она.