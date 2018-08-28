МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent днем во вторник поднялась до максимума с начала июля, так как инвесторы ожидают дефицита на рынке из-за сокращения степени перевыполнения условий соглашения ОПЕК+ и роста спроса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37%, до 76,8 доллара за баррель, демонстрируя самый высокий уровень с 10 июля. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,01%, до 68,88 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают реагировать на сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венского соглашения до 109%. Месяцем ранее, в июне, уровень выполнения составлял 121%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

По мнению аналитика банка ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), чьи слова приводит агентство Рейтер, еще одним положительным фактором для котировок нефти стали ожидания сильного спроса на нее в Китае, так как в стране наблюдается активный рост объемов нефтепереработки. По данным агентства, независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая в августе увеличили импорт сырой нефти на 40% по сравнению с июлем, примерно до 1,4 миллиона баррелей в сутки.