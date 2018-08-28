МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно на невысоких объемах торгов, при этом индекс Мосбиржи подрастает за счет "точечных покупок", отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к 14.16 мск дорожал на 0,4%, до 2322,09 пункта, индекс РТС снижался на 0,11%, до 1082,92 пункта, следует из данных Московской биржи. Объем торгов к текущему моменту едва превышает 16 миллиардов рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 2 копейки, до 67,54 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 79,01 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,61% — до 76,97 доллара за баррель.

ТОЧЕЧНЫЕ ПОКУПКИ

Индекс РТС днем делал попытки укрепиться, однако вернулся в "красную зону" на фоне небольшого ослабления рубля к доллару, при этом индекс Мосбиржи продолжил расти.

"Торги на российском рынке сегодня проходят в "зеленой зоне". Импульс, спровоцированный снижением рисков глобальной торговой войны и ростом цен на нефть, сошел на нет, и инвесторы перешли к точечным покупкам. Слабый рубль продолжает играть на руку компаниям-экспортерам. Сегодня растут металлурги, нефтяники и представители химпроизводства", — отмечает Анастасия Попова из компании "БКС Брокер".

Участники торгов не хотят покупать или продавать широким фронтом, и если в ближайшее время ситуация с санкциями не разрешится, ситуация на отечественном рынке вряд ли изменится, добавляет она.

"Немощный отскок индекса РТС от апрельских минимумов не внушает оптимизма. Индекс Мосбиржи может расти за счет ослабления рубля, а за счет каких факторов будет расти индекс РТС? Вероятно, пробитие апрельских минимумов "медведи" приберегли на осень", — рассуждает Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста, в частности, акции "Уралкалия" (2,46%), НЛМК (2,22%), "Фосагро" (2,15%), "М.Видео" (1,8%), "Норникеля" (1,7%), ММК (1,57%), а также акции "Газпрома"" (1,3%), МТС (1,28%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,27%), бумаги "Мечела" (префы растут на 0,68%, обыкновенные акции – на 1,18%).

Малоликвидные акции ТГК-14 растут на 6,5% — до 0,586 копейки (уже подскакивали на 9,1%, до 0,6 копейки – максимума с 7 мая) на позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года. По этой же причине дорожают и бумаги "Татнефти" растут (префы – на 0,83%, обыкновенные акции – на 0,34%).

Как отметил Александр Сидоров из компании "Велес Капитал", финансовые результаты "Татнефти" практически совпали с ожиданиями рынка.

"Исходя из данных сегодняшней отчетности, мы рассчитали, что на дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года компания направит 67% чистой прибыли по МСФО. Эта цифра ниже, чем было направлено по итогам 2017 года (75%), но выше целевого уровня (50%)", — прокомментировал эксперт.

"Компания демонстрирует желание делиться с акционерами доходами от благоприятной конъюнктуры, и мы полагаем, что с учетом второго полугодия "Татнефть" может довести выплату дивидендов до 75% от чистой прибыли по МСФО, а суммарные дивиденды могут достигнуть 61 рубля на акцию с доходностью 8% и 12% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно. Мы подтверждаем наше мнение, что акции "Татнефти" станут одними из наиболее привлекательных бумаг в нефтегазовом секторе с точки зрения дивидендной доходности в 2018 году", — продолжил он.

Акции банка "Санкт-Петербург" поднимаются на 1,81%, также на отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года.

А вот акции ВТБ, несмотря на позитивный отчет по МСФО за январь-июль 2018 года, умеренно снижаются, на 0,09%.

ВТБ в январе-июле 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 115,2 миллиарда рублей. В июле чистая прибыль банка составила 16,7 миллиарда рублей, также увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении. Чистые комиссионные доходы составили 54,3 миллиарда рублей за семь месяцев и 8,2 миллиарда рублей в июле, увеличившись на 6,7% и на 5,1% соответственно.

"ВТБ представил хороший отчёт, показавший рост прибыли более чем на 70% год-к-году, но над банками пока довлеет идея санкций, которые могут стать реальностью в середине-конце осени", — прокомментировал Андрей Люшин из "Локо банка".

Акции "Яндекса" растут на 0,46%, не реагируя отрицательно на сообщение о том, что Роскомнадзор заблокирует "Яндекс Видео", если "Яндекс" не удалит "пиратские" ссылки. Как ранее во вторник сообщил РИА Новости замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор в случае невыполнения "Яндексом" требований удалить ссылки на "пиратский контент" заблокирует только сервис "Яндекс Видео", и у поисковика есть время до вечера четверга.

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки "Ленты" (-2,21%), Х5 (-1,8%), акции ЛСР (-1,73%), "Московского кредитного банка" (-1,64%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,39%), "Интер РАО" (-1,16%) и акции "Мосэнерго" (-0,96%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Из-за санкционных рисков рынок остается слабым, поэтому сегодня индекс Мосбиржи, скорее всего, вряд ли сумеет преодолеть отметку 2330 пунктов. Диапазон его колебаний, по моим прогнозам, будет ограничен уровнями 2310-2330 пунктов", — подсчитала Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".

Актуальный коридор для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2305-2325 пунктов, для индекса РТС – 1075-1090 пунктов, считает Роман Ткачук из "Альпари".

"Даже новая подпитка интереса к рисковым активам не сможет подтолкнуть инвесторов к более уверенным покупкам российских активов до тех пор, пока напряженность, связанная с санкциями, не спадет. Как только пыль осядет, если к тому времени не появится других негативных факторов, подешевевшие бумаги могут привлечь внимание покупателей", — считает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".