МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник уверенно растут на открытии торгов на фоне позитива относительно торговых договоренностей, а также планов по переговорам США с партнерами по НАФТА, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.33 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,21%, до 26103,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 8041,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,14%, до 2900,78 пункта.

В понедельник президент страны Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Трамп добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора. Инвесторы восприняли новости о НАФТА как положительные на фоне опасений по глобальной торговой войне.

Во вторник в интервью телеканалу CNBC глава минфина США Стивен Мнучин также заявил, что США рассчитывают "в ближайшее время" заключить сделку и с другим партнером по НАФТА — Канадой.

"Я считаю, что наша цель — попытаться быстро договориться и с Канадой. Это очень важно для американских рабочих. Если вы помните, то сделка касается большего (объема — ред.) торговли для компаний и сервисов США", — сообщил Мнучин телеканалу. Он добавил, что если сделка с Канадой все-таки не будет пересмотрена, США готовы "двигаться вперед" с той договоренностью, которая уже достигнута с Мексикой. Как уточняет телеканал, после достижения договоренностей с Канадой администрация перейдет к переговорам с другими торговыми партнерами — Евросоюзом и Китаем.