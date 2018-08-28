МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс рубля на вечерних торгах снижается к доллару и евро вместе с валютами развивающихся рынков, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.13 мск вторника рос на 22 копейки — до 67,74 рубля, курс евро — на 49 копеек — до 79,36 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,21% — до 76,66 доллара за баррель.

К текущему моменту, например, доллар растет против индийской рупии на 0,21%, к турецкой лире – на 2,06%, следует из динамики торгов.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

В начале торгов рубль показал рост к доллару и евро, укрепившись на 32 копейки к американской валюте — до 67,2 рубля и на 30 копеек к европейской – до 78,57 рубля.

Впрочем, рост отечественной валюты не был продолжительным, и уже днем она стала сдавать позиции к евро, а затем и к доллару. На вечерних торгах рубль сильнее снижается к европейской валюте, локально дорожающей на международном валютном рынке форекс.

"На глобальных площадках индекс доллара DXY к корзине основных валют (торговых партнеров США – ред.) остается ниже важного уровня в 95 пунктов, где оказался еще накануне впервые за почти 3 недели. Тем не менее, слабость доллара, вызванная неоднозначной реакцией рынка на выступление главы ФРС, сохраняющейся напряженностью в политических кругах США, а также торговым соглашением между США и Мексикой, усилившим аппетит инвесторов к риску, во вторник уже практически не отражалась на площадках EM (развивающихся рынков – ред.)", — комментирует Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал".

Эксперт отмечает, что вместе с рублем к концу рабочего дня отрицательную динамику на форексе демонстрировали и все основные валюты развивающихся рынков.

Аналитики "Сбербанка КИБ" замечают, что падение турецкой лиры, которое возобновилось в понедельник, также может негативно влиять на настрой в отношении развивающихся рынков.

"Общую картину для рубля во второй половине дня подпортили и котировки нефти, скорректировавшиеся после достижения 77 долларов в район 76,5 доллара за баррель марки Brent", — также обращает внимание Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

"К сожалению, поводов для укрепления у рубля пока нет, несмотря на то, что Минфин не покупает валюту на внутреннем рынке. Кстати, уже на этой неделе ведомство обещает вернуться на рынок внешних заимствований и провести 29 августа аукцион по размещению ОФЗ. Завтра, по оценкам "Альпари", ослабление может продолжится, есть вероятность, что пара евро/рубль достигнет 79,65 рубля, пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 67,3-67,9 рубля", — говорит Анна Кокорева из "Альпари".

Аналитики "Алор брокер" полагают, что аукцион Минфина по размещению ОФЗ, который он намерен провести в среду после недельного перерыва, также может не оказать рублю явной поддержки.

Рост рубля, несмотря на высокие цены на нефть, будет ограничен на фоне сохраняющегося геополитического давления в преддверии промежуточных выборов в США, отмечают аналитики Bank of America Merrill Lynch. В результате банк ухудшил прогноз курса рубля на третий и четвертый квартал 2018 года до 65 рублей за доллар с 60 рублей за доллар.

"Курс рубля сейчас спрогнозировать сложно, поскольку в последнее время он стал всё больше зависеть от настроений игроков рынка, потенциальных "рисков", субъективных прогнозов и мнений, и в меньшей степени – от объективных рыночных дынных. Американский же доллар и европейская валюта находятся в более выигрышной в этом смысле ситуации, – их курсы определяются сейчас исключительно данными экономической статистики по этим регионам", — комментирует генеральный директор АО "НПФ Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.