МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Набсовет банка "Санкт-Петербург" рассматривает различные варианты изменения дивидендной политики, пока соответствующего решения нет, сообщил зампред правления Константин Баландин в ходе телефонной конференции по результатам банка по МСФО за первое полугодие.

"Все, что я могу вам сказать, наблюдательный совет сейчас обсуждает этот вопрос. Есть много вариантов, но решения пока нет. Надеюсь, что объявления соответствующих решений появятся до конца года", — ответил он на вопрос, рассматривает ли банк изменения в дивидендной политике.

В мае акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 1,62 рубля на обыкновенную акцию и 11 копеек на привилегированную. Всего на выплату дивидендов было решено направить 811 миллионов рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли банка по РСБУ за 2017 год. Ранее в августе стало известно, что банк направит 660 миллионов рублей на buy back акций по 55 рублей за одну акцию.

В первом полугодии 2018 года банк нарастил чистую прибыль по МСФО на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,4 миллиарда рублей.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, на 1 июля занимал 17-е место в банковской системе РФ по объему активов (653,9 миллиарда рублей)