МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,14% — до 2316,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,54%, до 1078,28 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.02 мск рос на 36 копеек — до 67,88 рубля, курс евро – на 62 копейки, до 79,49 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,18% — до 76,36 доллара за баррель.

"Российские торговые площадки открылись в умеренно позитивной зоне, но явного желания расти в течение всего дня не выказывали. Незначительный подъем к середине дня сменился столь же неспешным снижением. Причем сопровождалось все это крайне низкой волатильностью – судя по всему, отечественные инвесторы предпочли занять выжидательную позицию", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Российские фондовые днем пытались расти по индексу Мосбиржи и РТС, однако снижение рубля вернуло долларовый индекс в "красную зону", отмечает Иван Марчена из Forex Club.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Привилегированные акции "Транснефти" снизились к закрытию торгов на 1,23% на фоне данных по МСФО за первое полугодие.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 92,1 миллиарда рублей.

"Сегодня "Транснефть" отчиталась о снижении прибыли за первое полугодие на 19% год к году. По итогам прошлого года прибыль компании по МСФО также показала снижение на 17%, на этом фоне инвесторы продают акции монополии. У компании много издержек, большие капитальные затраты, в сырьевом секторе есть компании, которые демонстрируют значительно лучшие показатели, в том числе и с точки зрения дивидендной доходности. Она у "Транснефти" исторически находится на невысоком уровне", — прокомментировал РИА Новости Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Акции "Русгидро" снизились на 1,25%, несмотря на позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие текущего года.

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 36,688 миллиарда рублей. Выручка компании практически не изменилась и составила 180,85 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 16,3% — до 59,949 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции НЛМК (3,12%), "Фосагро" (2,47%), префы "Татнефти" (2,24%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,24%), "М.Видео" (1,92%), а также депозитарные расписки En+ (1,73%), акции "Норникеля" (1,61%), МТС (1,53%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,17%), ММК (1,17%).

Среди лидеров снижения – акции "Мегафона" (-5,35%), ЛСР (-3,39%), депозитарные расписки Х5 (-3,04%), акции "Русснефти" (-2,18%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,69%), акции ВТБ (-1,47%), акции "Полюса" (-1,39%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи текущих отметок, индекс РТС останется под давлением, торги пройдут в диапазоне 1070-1090 пунктов, прогнозирует Анна Кокорева из "Альпари".

Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2246-2376 пунктов, а РТС в диапазоне – 1020-1128 пунктов.

Вечером в среду выйдут данные по запасам сырой нефти от минэнерго США, напоминает Коренев из "Финама".

Среда — очень насыщенный день в плане отчетности: результаты должны опубликовать "Лента", "Лукойл", "Россети", ОГК-2, ЛСР, "Газпром" и "Аэрофлот", напоминают аналитики "Алор Брокер".