МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Глобальная выручка индустрии СМИ и развлечений вырастет в 1,2 раза с уровня 2017 года и достигнет 2,4 триллиона долларов в 2022 году, следует из исследования международной консалтинговой компании PwC, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Исследование "Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2018-2022 годы" охватывает рынки развлечений и СМИ 53 стран Северной Америки, Западной и Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Все прогнозы рассчитаны по среднегодовому курсу доллара за 2017 год – 58,942 рубля. Подготовка всех прогнозов включает как количественный, так и качественный анализ показателей.

"Согласно нашим данным, в ближайшие пять лет совокупный среднегодовой темп роста (СГТР) общей суммы расходов на рынке развлечений и СМИ составит 4,4%. Таким образом, в 2022 году глобальная выручка этой индустрии достигнет 2,4 триллиона долларов (для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 1,9 триллиона долларов), — говорится в документе.

Сегменты, работающие с цифровыми технологиями, будут показывать самые быстрые темпы роста. Лидером станет рынок виртуальной реальности — его СГТР в ближайшие пять лет составит 40,4%. На втором месте будет сегмент ОТТ-видео (подразумевает передачу контента любому пользователю подключенному к интернет, такие сервисы обеспечивают непрерывный просмотр видео и защиту контента) — его СГТР составит 10,1%. Одновременно с этим в ближайшие пять лет газеты и журналы столкнуться с падением выручки, а СГТР сегментов книгоиздания, радио, традиционного телевидения и видео для домашнего просмотра составят менее 2%.

В географическом масштабе ожидается рост индустрии развлечений и СМИ в Нигерии и Египте, там СГТР составит 21% и 17,1% соответственно. Быстро развивающимися рынками станут также Индия (11,6%) и Кения (10,3%). Темпы роста у России будут аналогичны показателям в Индонезии и Пакистане — 8,8%, ожидают эксперты PwC.

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ МЕДИА

Согласно исследованию, по итогам 2017 года объем российской индустрии развлечений и СМИ составил 22 миллиарда долларов, что на 11% больше объема рынка в 2016 году. В 2018 году, по прогнозу экспертов, рынок продолжит расти и превысит уровень в 24 миллиарда долларов. Увеличение индикатора объясняется как выходом экономики России на траекторию устойчивого роста, так и проведением Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

"В пятилетней перспективе среднегодовой темп роста, согласно нашему прогнозу, составит 8,8% (что в 2 раза превышает средний показатель СГТР мировой индустрии), а общий объем российской медиаиндустрии превысит 33 миллиарда долларов", — говорится в документе.

По оценке PwC, сегмент газет в РФ будет демонстрировать отрицательные темпы роста. "Отрицательная динамика будет наблюдаться как в объеме рекламы (при СГТР —8,5%), так и в сокращении тиражей (-4,8%). Объем выручки сегмента снизится на 24,2% с уровня 2017 года, до 407 миллионов долларов в 2022 году. Однако эту тенденцию можно изменить, считают эксперты: через развитие культуры потребления платного цифрового контента.

Лидером же среди сегментов в РФ является и будет рынок интернет-доступа. Сейчас его доля оценивается в 30%, а его объем — 6,5 миллиарда долларов; в 2022 году объем составит 10,8 миллиарда долларов. "К 2022 году объем рынка мобильного доступа, по нашей оценке, составит 7,6 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста на уровне 14,3%, а объем рынка фиксированного доступа (ШПД) будет вдвое меньше – 3,2 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста на уровне 4%", — указывается в обзоре.

В 2022 году прорывными сегментами, по мнению экспертов, останутся также киберспорт и виртуальная реальность, СГТР которых составит 25,5% и 51,3% соответственно. При этом доля этих сегментов в общем объеме индустрии развлечений и СМИ будет все еще незначительной – 32 миллиона долларов и 178 миллионов долларов (0,1% и 0,5% от общего объема соответственно).

РЕКЛАМА, КИНО И КИБЕРСПОРТ

Россия является крупнейшим рынком телевизионной рекламы в Центральной и Восточной Европе, на него приходится почти половина общего объема выручки в регионе в 2017 году. Среднегодовой рост российского рынка в 2022 году ожидается на уровне 6,1%, до 3,9 миллиарда долларов.

Трансляции FIFA-2018, по предварительным данным, позволили российским телеканалами получить хорошие результаты. Так, в 2018 году прогноз по увеличению рынка телерекламы предполагает рост на 12,3%. "При этом ожидается, что темпы роста будут падать, начиная с 2019 года", — указывается в документе.

Рынок интернет-рекламы в РФ также является крупнейшим в регионе ЦВЕ. В 2017 году его объем составил 2,7 миллиарда долларов, а к 2022 году его выручка, по прогнозу, достигнет 5,3 миллиарда долларов.

Киноиндустрия РФ также растет, однако она по-прежнему зависит от голливудских фильмов. В 2017 году из 20 фильмов с наибольшими кассовыми сборами 16 были американскими. Количество экранов в России стабильно растет: в 2017 году в России было 4,789 тысячи экранов, а к 2022 году их число достигнет 5,954 тысячи при среднегодовом темпе роста 4,5%. "Совокупная выручка кинотеатров, по нашим прогнозам, вырастет с 942 миллионов долларов в 2017 году до 1,2 миллиарда долларов в 2022 году", — отмечает PwC.

Сектор видеоигр и киберспорта в РФ, как ожидается, вырастет на 16,4% к 2022 году и достигнет 4,8 миллиарда долларов против 2,2 миллиарда долларов в 2017 году. Объем выручки в сегменте виртуальной реальности к 2022 году, по прогнозу, достигнет 178 миллионов долларов, к этому году на российском рынке будет использоваться около 7 миллионов устройств виртуальной реальности, ожидают эксперты.