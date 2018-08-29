МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили торги вторника в основном ростом на фоне позитива относительно торговых договоренностей, а также планов по переговорам США с партнерами по НАФТА, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,06% и составил 26064,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,03% — до 2897,52 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,15% и составил 8030,04 пункта.

Ранее американские индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды после новостей из США. В понедельник президент страны Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Трамп добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора. Инвесторы восприняли новости о НАФТА как положительные на фоне опасений по глобальной торговой войне.

Во вторник в интервью телеканалу CNBC глава минфина США Стивен Мнучин также заявил, что США рассчитывает в ближайшее время заключить сделку и с другим партнером по НАФТА — Канадой.