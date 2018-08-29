МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск среды рос на 0,09% — до 2318,26 пункта, индекс РТС снижался на 0,58% — до 1072,05 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180829/829172140.html
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск среды рос на 0,09% — до 2318,26 пункта, индекс РТС снижался на 0,58% — до 1072,05 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180829/829172140.html