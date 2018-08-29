МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Московская биржа с 21 сентября меняет базы расчета индексов акций, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов, сообщается на сайте Мосбиржи.

"Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 сентября 2018 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что база расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС останется без изменений, за исключением акций "Мегафона", которые во внеочередном порядке исключаются из всех индексов Московской биржи с 30 августа.

В лист ожидания на включение в индексы вошли депозитарные расписки на акции иностранного эмитента "Лента Лтд". В лист ожидания на исключение из состава индексов включены обыкновенные акции группы компаний "ПИК" и НПК ОВК.

В базу расчета индекса голубых фишек вместо обыкновенных акций Московской биржи войдут акции иностранного эмитента "Яндекс Н.В". Из базы расчета индекса акций средней и малой капитализации исключаются обыкновенные акции "Акрона".

В индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции "Таттелекома" и компании "Русолово", а также привилегированные акции "Центрального телеграфа" и "ГАЗа". Покинут индекс акций широкого рынка обыкновенные акции "АвтоВАЗа", ГК "ТНС энерго" и привилегированные акции "СН-МНГ". В состав индекса электроэнергетики войдут обыкновенные акции ТГК-14 и "МРСК Юга". Из корзины индекса потребительского сектора будут исключены обыкновенные акции "Аптечной сети 36,6" и "АвтоВАЗа".