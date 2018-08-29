МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,38% — до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 0,25%, до 67,53 доллара, "Новатэка" — росла на 0,24%, до 166,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,62% — до 4,27 доллара, "Газпром нефти" — на 0,81%, до 24,6 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 1,23% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,14%, до 10,88 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,74% — до 16,94 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,12% — до 16,58 доллара, "Северстали" — на 1,46%, до 15,92 доллара, НЛМК — росли на 0,31%, до 24,26 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" уменьшалась на 0,16% — до 15,18 доллара, "Ленты" — на 0,53%, до 4,24 доллара. Бумаги АФК "Система" — на 0,08% — до 2,5 доллара.