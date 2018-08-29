МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду растет по основным индексам на поддержке бумаг экспортеров и дорогой нефти, в особенности в рублевом эквиваленте, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 15.22 мск дорожал на 0,83%, до 2335,39 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1081,14 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 16 копеек, до 68,03 рубля, курс евро торговался у уровня предыдущего закрытия – 79,35 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,56% — до 76,72 доллара за баррель. Стоимость нефти в рублях обновила исторический максимум, превысив 5,2 тысячи рублей за баррель.

ЭКСПОРТЕРЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ

После неоднозначного старта торгов ведущие фондовые индексы РФ расположились в "зеленой зоне", отмечает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс". Умеренно-позитивный внешний фон вкупе с попытками возобновления роста нефтяных котировок и некоторым спадом напряженности по мере переваривания недавних санкций позволили отечественным индексам немного воспрянуть духом, указывает он.

"Российский рынок акций главным образом получает поддержку за счет экспортеров, которые занимают львиную долю индексов. Относительно слабый рубль при стабильно высоких ценах на сырье позитивно сказывается на бумагах нефтегазового сектора, металлургах, химиках", — поясняет РИА Новости Василий Карпунин из компании "БКС Брокер".

Так, акции "Лукойла" обновили в первой половине торгов исторический максимум, ранее установленный 10 августа, и поднялись до 4687,5 рубля. К текущему моменту они растут на 1,55%, до 4658,5 рубля. Компания также представила позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие.

Помимо "Лукойла" исторические максимумы обновили акции "Роснефти" (поднимались до 444,95 рубля) и акции "Новатэка" (росли до 1102,5 рубля). К текущему моменту акции "Роснефти" поднимаются на 1,35%, до 441,9 рубля, "Новатэка" – на 2,99%, до 1098,9 рубля.

В лидерах роста также – депозитарные расписки En+ (3,4%), акции ОВК (3,2%), префы "Татнефти" (2,75%), акции "М.Видео" (2,72%), "Русснефти" (2,2%), а также акции "Фосагро" (1,82%), НЛМК (1,47%), "Уралкалия" (1,22%), "Газпром нефти" (0,98%), "Русала" (0,92%).

ДИНАМИКА НА ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акции "Трансконтейнера" растут на 1,02% на позитивной отчетности по МСФО. Чистая прибыль этого ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора по МСФО в первом полугодии выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,191 миллиарда рублей.

Депозитарные расписки "Ленты" умеренно поднимаются, на 0,17%, также на позитивной отчетности компании по МСФО за первое полугодие.

Бумаги "Россетей" торгуются разнонаправленно (префы поднимаются на 0,57%, обыкновенные акции снижаются на 1,22%). Сегодня компания также представила рынку позитивные данные по МСФО. В частности, "Россети" в первом полугодии увеличили чистую прибыль на 5% — до 57 миллиардов рублей.

Бумаги "Сургутнефтегаза" растут (префы – на 0,5%, обыкновенные акции – на 0,87%) также на публикации данных по МСФО. Так, чистая прибыль "Сургутнефтегаза" за первое полугодие выросла в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 390 миллиардов рублей.

Бумаги "Мостотреста", в свою очередь, теряют 1,64% на фоне снижения чистой прибыли компании по МСФО в первом полугодии в 3,6 раза в годовом выражении, до 624 миллионов рублей.

В лидерах снижения также – акции Московской биржи (-1,91%), "Полюса" (-1,52%), префы "Мечела" (-1,2%). Но лидируют по потерям сейчас акции "Мегафона" (-2,97%), продолжающие отыгрывать их исключение из фондовых индексов, обусловленное обратным выкупом этих акций, отмечают аналитики компании "БКС Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анастасия Соснова из компании "Фридом Финанс" замечает, что покупательская активность на российском рынке остается слабой, и обороты сложно назвать высокими. Скорее всего, индекс Мосбиржи финиширует сегодня около 2330 пунктов, полагает она.

Позитивная динамика показателей нефтегазовых компаний в условиях обновления рекордов рублевой стоимости нефти может способствовать переходу индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2300-2350 пунктов, в свою очередь, считают аналитики Промсвязьбанка.

"Диверсификация сегодня должная являться ключевым элементом инвестиционной стратегии. В условиях наличия неопределенности по поводу санкционной истории ставка на какой-то один сектор или компанию является достаточно рискованной тактикой. В инвестпортфеле из акций рекомендуется сохранять часть позиций в "защитных" экспортерах, на которых положительно сказывается слабость рубля. В частности, в нефтегазовом секторе при текущих ценах на сырье положительный взгляд сохраняется на "Лукойле", "Газпром нефти", "Роснефти", — рекомендует Карпунин.