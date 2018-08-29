МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вернулся к снижению и теряет порядка 30 копеек к доллару и 50 копеек к евро на фоне падения валют развивающихся рынков, несмотря на дорогую нефть по 76,6 доллара за баррель по марке Brent, отмечают эксперты.

К 17.15 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 32 копейки — до 68,19 рубля, курс евро — на 48 копеек — до 79,83 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,41% — до 76,6 доллара за баррель.

Курс рубля укреплялся против доллара и евро во время выступления президента РФ Владимира Путина по пенсионным изменениям, но затем курсы доллара и евро вернулись к росту.

"Это связано с глобальной волатильностью. Сейчас турецкая лира снижается на 3%, африканский ранд на почти 2%. Продолжается все та же динамика рисков оттока капитала из развивающихся валют. Здесь уже надо забыть про нефть. Нефть для рубля, как базовый актив в плане корреляции не актуальна", — прокомментировал РИА Новости главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Рубль продолжает оставаться под давлением непростой ситуации на валютных рынках развивающихся стран, которая вчера существенно ухудшилась. Бразильский реал на предыдущих торгах усилил нисходящую динамику, обновив полуторалетний минимум, а турецкая лира уже третью сессию подряд активно снижается. Это вызывает у инвесторов все большие опасения по поводу того, что данная тенденция разрастется в полномасштабный финансовый кризис, который перекинется на другие рынки", — отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.