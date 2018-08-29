МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) по МСФО в первом полугодии выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,285 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации увеличилась на 0,1%, до уровня в 19,8 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла в 1,4 раза, составив 5,5 миллиарда рублей.

Себестоимость услуг сократилась на 8,6% и составила 6,4 миллиарда рублей. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 2,6%, до уровня в 3,809 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль составил 1,462 миллиарда рублей, снизившись на 0,3%.

Активы компании выросли на 15% с конца прошлого года и составили 24,9 миллиарда рублей, долгосрочные обязательства — в 2,4 раза, до 17,7 миллиарда рублей.

МГТС — крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основным акционером является МТС, которой принадлежит 94,7% уставного капитала МГТС (99,2% обыкновенных акций).

В июне сменилось руководство МГТС, гендиректором был назначен Павел Кузнецов, ранее работавший президентом АО "Ситроникс" (системный интегратор, входящий в АФК "Система", как и МТС). До этого, в мае, сменилось и руководство МТС — президентом компании был назначен вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня.